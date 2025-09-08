Deschamps : «Je n'ai jamais vu ça !», il balance sur le clash avec le PSG !

Axel Cornic

Le problème qui oppose l’équipe de France de Didier Deschamps au Paris Saint-Germain, fait beaucoup parler en ce moment. C’est notamment le cas d'Éric Di Meco, qui sur les ondes de RMC a décidé de prendre la défense de son ancien coéquipier à l’Olympique de Marseille.

Les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué ont créé un véritable accident diplomatique. Le PSG laisse en effet entendre dans un communiqué que ses deux joueurs n’auraient pas assez bien été gérés par Didier Deschamps, qui aurait pu moins les utiliser. Le sélectionneur s’est d’ailleurs défendu en conférence de presse ce lundi, jouant la carte de l’apaisement avec le club parisien.

« Je n’ai jamais vu un mec qui ait été forcé de jouer alors qu'il avait un pépin » On parle beaucoup de cette affaire en cette trêve internationale et les tensions se font de plus en plus nombreuses, avec de plus en plus de voix qui s’élèvent pour soutenir Didier Deschamps. « En Équipe de France, je n'ai jamais vu un mec qui n’avait pas envie de jouer. Tu as toujours envie de jouer en équipe de France ! Je n’ai jamais vu un mec qui ait été forcé de jouer alors qu'il avait un pépin. Ça n’existe pas » a expliqué Éric Di Meco, au micro de RMC.