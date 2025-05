OM : Un «triple scandale» est dénoncé ! 

L’OM, dauphin du PSG cette saison, a vu plusieurs de ses cadres snobés aux Trophées UNFP. Mason Greenwood, Roberto De Zerbi ou encore Adrien Rabiot n’ont pas été récompensés malgré leur grande saison. Pour Amine Gouiri, seul joueur olympien honoré, c’est une triple injustice qu’il dénonce sans détour dans L’Équipe.

Mis à part Amine Gouiri et son trophée UNFP du plus beau but de la saison, l’ OM n’a pas été particulièrement mis à l’honneur lors de la dernière cérémonie. Plusieurs éléments majeurs du club phocéen n’ont même pas été sélectionnés parmi les cinq finalistes de leur catégorie, à commencer par le meilleur buteur olympien : Mason Greenwood .

« On en fait beaucoup avec le coach, trop même. Il fait beaucoup parler, mais il y a des trucs complètement faux qui sortent. Moi, je vous le dis, je le vois au quotidien, et c’est un très grand coach. C’est un scandale qu’il ne soit même pas nommé pour les trophées UNFP. Pour tout le monde, c’est normal qu’il soit arrivé deuxième avec cet effectif, mais c’est sa première saison en Ligue 1, il ne connaissait pas le championnat, il a une nouvelle équipe… Ce qu’il fait, c’est fort. »

«C’est un triple scandale»

Enfin, Amine Gouiri conclut en dénonçant une troisième injustice, celle concernant Adrien Rabiot, pourtant désigné meilleur joueur de l’OM par le club :

« C’est un triple scandale en fait. Comment on ne peut pas le mettre ? La seule explication, c’est qu’au moment des votes, on était un peu moins bien. Mais la meilleure réponse, on l’a donnée sur le terrain. Adrien Rabiot est l’un des meilleurs milieux de Ligue 1 et il n’a pas besoin de trophée ou d’équipe-type pour le montrer. »