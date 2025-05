OM : Un Parisien dégomme Rabiot en direct !

Snobé des Trophées UNFP, Adrien Rabiot n’a pas caché sa frustration. Mais sa sortie médiatique n’a pas plu à tout le monde. Jérôme Rothen a vivement critiqué le milieu de l’OM, qu’il juge trop arrogant et insuffisant dans ses performances. Selon lui, Rabiot ne mérite tout simplement pas sa place dans le onze type de la saison.

« Comment j'ai pris le fait de ne pas être dans le XI type lors des Trophées UNFP ? (Sourire) Je repense à une discussion avec quelqu'un de l'UNFP. Il m'avait dit : "C'est n'importe quoi que tu ne sois pas dedans". Et j'ai répondu : "C'est très peu crédible. Je suis top 3 des milieux de terrain cette saison, et je ne suis pas troisième" (rire). »

« On parle d’un effectif marseillais qui a parfois été décevant, avec des joueurs manquant de régularité. Le début de saison de l’OM a été fantastique, même surprenant, avec un Rabiot qui n’existait pas trop à ce moment-là, car il venait d’arriver et devait se remettre en jambes. Donc non, le début de saison de l’OM, ce n’est pas grâce à Adrien Rabiot, c’est surtout grâce à Greenwood et à Rulli, qui étaient impressionnants. » a lancé l’ancien joueur du PSG dans Rothen s’enflamme .

«Pour moi, c’est insuffisant»

Le natif de la région parisienne juge l’apport du meilleur joueur de l’OM trop faible au vu de son rôle :

« À partir d’octobre, quand il s’est remis dans le bain et qu’il a retrouvé la sélection, on a retrouvé un Rabiot plus régulier, plus à l’aise. Face à des équipes moyennes de Ligue 1, il a tiré son épingle du jeu. N’empêche que, pour moi, c’est insuffisant. Il a souvent évolué à un poste qui ne lui correspond pas forcément, quasiment comme un troisième attaquant. Quatre passes décisives, OK, neuf buts, OK, mais pour un milieu censé apporter offensivement, c’est très léger. »