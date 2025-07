OM : Un joueur «en larmes» après un terrible événement

Faris Moumbagna a vécu un véritable cauchemar dès le premier match de la saison. Victime d’une rupture des ligaments croisés face à Brest, l’attaquant de l’OM s’est confié dans la série Sans jamais rien lâcher. Entre douleur, peur et larmes, le Camerounais raconte ce moment brutal… et le soutien fort reçu dans le vestiaire.

« En fait, quand ça se passe, au moment direct, je me dis "là, ça a craqué". Au moment où mon genou entre en contact avec le sol, je ressens comme un "crac" qui a vibré dans tout mon corps, de mes orteils jusqu’à ma tête, et je ne pouvais plus bouger la jambe. J’étais comme paralysé. Après, je me suis dit "c’est mort, c’est fini, je ne pourrai plus rien faire, je ne pourrai plus bouger". Le docteur est arrivé, il m’a demandé si ça allait bien, je n’arrivais pas à entendre ce qu’il disait parce que j’étais dans un autre monde, ça avait craqué complètement. »

«J’étais en larmes»

Faris Moumbagna avoue avoir été en larmes après cette terrible blessure, avant d’être réconforté par le capitaine de l’OM :

« À la fin du match, j’étais déjà rentré au vestiaire directement, le coach est venu en premier et il m’a dit, je m’en rappelle : "On va t’attendre Faris, on sait que tu vas revenir fort et on sera tous avec toi". Ensuite, Leo (Balerdi) est venu me voir et il m’a dit "frérot, on sera avec toi tout au long de ta rééducation". J’étais en larmes et il me disait "T’inquiète, ça arrive aux plus forts et on sait que tu vas te relever plus vite". »