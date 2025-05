OM : Un buteur quitte Marseille, c’est validé

Alexis Brunet

Il y a quelques jours, Roberto De Zerbi avait décidé de partir avec tout son groupe à Rome pour préparer au mieux la fin de saison en Ligue 1 et obtenir une place en Ligue des champions la saison prochaine. Une sorte de grande mise au vert, qui a particulièrement plu à Amine Gouiri.

Mission réussie pour l’OM. Grâce à sa victoire contre Le Havre le week-end dernier (1-3), le club phocéen a assuré sa qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Les coéquipiers de Mason Greenwood doivent encore disputer une rencontre face au Stade Rennais, pour savoir s’ils finiront deuxièmes ou troisièmes de Ligue 1.

Gouiri valide le voyage en Italie

Les dirigeants de l’OM ont donc poussé un ouf de soulagement après le match face au Havre, car la qualification en Ligue des champions était capitale pour Marseille, notamment d’un point de vue financier. Pour arriver à atteindre leur objectif, les phocéens n’avaient d’ailleurs pas hésité à partir pendant deux semaines à Rome pour une grande mise au vert, sous l’impulsion de Roberto De Zerbi. Une bonne décision, comme l’a expliqué Amine Gouiri à Free Foot. « Je pense que c’est le fait de sortir du cadre, toujours d’avoir la même routine enfaite. Toujours de venir à La Commanderie, d’avoir les mêmes routines je pense que ça nous a énormément fait du bien de se retrouver ensemble d’être tous les jours ensemble de préparer les matches ensemble. Donc je pense que ces deux semaines elles nous ont énormément servi. Ça a mis beaucoup de joie et de bonne humeur. On a très bien travaillé et je pense que ça s’est vu sur les derniers matches. Et là on est tous très contents de retrouver la famille. »

Déjà 10 buts avec l’OM pour Gouiri

Si l’OM a la chance de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, c’est d’ailleurs en grande partie grâce à Amine Gouiri. Alors qu’il n’est arrivé que cet hiver en provenance de Rennes contre un chèque de 19M€, l’international algérien a déjà inscrit 10 buts sous ses nouvelles couleurs. Cela fait donc de lui le deuxième meilleur buteur marseillais en championnat, derrière Mason Greenwood et ses 19 réalisations.