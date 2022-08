Foot - OM

OM : L'énorme aveu du successeur de Mandanda sur son transfert

Publié le 3 août 2022 à 21h10 par Hugo Chirossel

L’OM présentait ce mercredi ses quatre dernières recrues : Jonathan Clauss, Luis Suarez, Nuno Tavares et Ruben Blanco. L’occasion pour le dernier nommé de se confier sur son arrivée à l’OM. Il a notamment été impressionné pour sa première au Stade Vélodrome face au Milan AC dimanche dernier.

« On parle d’un des meilleurs gardiens espagnols ». Pablo Longoria n’a pas tari d’éloges à l'égard de son nouveau gardien, Ruben Blanco. Le président de l’OM était présent en conférence de presse afin de présenter ses dernières recrues. Le portier espagnol de 27 ans est arrivé il y a quelques semaines en provenance du Celta Vigo dans le cadre d’un prêt d’une saison, et ce, pour pallier le départ de Steve Mandanda.

OM : Tudor, clash… Les confidences de Pablo Longoria sur la crise à Marseille https://t.co/1EPS4wnHPT pic.twitter.com/HNYaU3t06P — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

«Cela a été difficile de quitter ce club»

Et le choix a été difficile pour Ruben Blanco: « je suis un supporter du Celta depuis toujours. Cela a été difficile de quitter ce club. En venant ici, cela a été plus facile. Ma mentalité est d'être compétitif tout en prenant du plaisir, en gardant en compte l'exigence et la pression », a-t-il déclaré en conférence de presse.

«Ça me rappelle la chance que j'ai d'être ici»