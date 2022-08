Foot - Mercato - OM

Après Alexis Sanchez, Longoria prépare un autre coup XXL

Publié le 2 août 2022 à 19h30 par Dan Marciano

Alors qu'Alexis Sanchez serait sur le point de débarquer à Marseille, l'OM pourrait tenter un autre coup en Serie A. A en croire la presse étrangère, la formation phocéenne serait bien sur les traces de Dries Mertens, libre depuis son départ du Napoli à la fin de la saison dernière. Mais l'international belge ne manquerait pas de prétendants sur le mercato.

Luis Suarez ne sera pas le seul renfort offensif de l'OM cet été. Selon la presse italienne et française, le club marseillais serait sur le point d'accueillir Alexis Sanchez. Ce lundi soir, l'international chilien aurait résilié son contrat avec l'Inter et se dirigerait vers la France. A en croire les informations du Corriere della Sera, l'ancienne star d'Arsenal devrait signer prochainement un contrat de deux ans avec l'OM et rejoindre le groupe d'Igor Tudor. Mais Alexis Sanchez pourrait ne pas être la seule star de Serie A à débarquer à Marseille.





Mercato - OM : Ça bouge en coulisses pour Dries Mertens https://t.co/sBFnEGafrl pic.twitter.com/M13SbVXKrw — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

L'OM serait bien sur les traces de Mertens

Journaliste italien, Francesco Modugno a confié que l'OM était bien sur Dries Mertens. Agé de 35 ans, l'attaquant est libre de négocier avec l'équipe de son choix après son départ du Napoli. « Il y a beaucoup de rumeurs sur le joueur belge, avec des hypothèses en Italie qui mènent à la Juventus et à Salernitana. Mertens regarde autour de lui et veut jouer la Ligue des champions. Il y a beaucoup de clubs sur lui, Marseille, Ajax, des clubs turcs et Valence de Gattuso. Les solutions ne manquent pas » a-t-il confié au micro de Sky Sports.

Mertens pour remplacer Alexis Sanchez ?

Selon les informations de la Reppublica , Dries Mertens figurerait également sur les tablettes de l'Inter. L'international belge pourrait débarquer à Milan pour remplacer Alexis Sanchez, en partance pour l'OM. A en croire la Gazzetta dello Sport , la Juventus suivrait également sa situation, mais l'attaquant ne serait qu'une alternative dans l'esprit des responsables turinois. Libre depuis son départ du Napoli, Mertens recherche un nouveau défi, même s'il espère un signe de son club de cœur. Très peiné suite à son transfert, il aimerait retourner au Napoli, mais la porte semble fermée à double-tour.

