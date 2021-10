Foot - OM

OM : Le message poignant de Deschamps après le décès de Bernard Tapie

Publié le 3 octobre 2021 à 23h30 par La rédaction

Élément majeur de l'Olympique de Marseille sous la présidence de Bernard Tapie, Didier Deschamps a rendu un vibrant hommage à l'ancien président de l'OM, décédé à la suite d'un cancer.

À 78 ans, Bernard Tapie est décédé des suites d'un long combat contre un cancer. L'homme d'affaires était notamment connu dans le monde du football pour avoir présidé l'OM entre 1986 et 1995. Lors de cette dernière année de règne, il amènera même Marseille sur le toit de l'Europe, après le succès des Phocéens en Ligue des champions. Un trophée qu'a d'ailleurs soulevé Didier Deschamps, capitaine de l'OM à l'époque. Le sélectionneur des Bleus a partagé son émotion à la suite du décès de Bernard Tapie.

« La disparition de Bernard Tapie m'attriste profondément »