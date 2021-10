Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le verdict est tombé pour le retour de Sergio Agüero !

Publié le 4 octobre 2021 à 7h30 par La rédaction

Alors qu'il a rejoint le FC Barcelone dès le début du mercato, Sergio Agüero n'a toujours pas joué de match officiel sous ses nouvelles couleurs. Toutefois, l'Argentin devrait bientôt faire son retour sur les terrains.

Le début de saison du FC Barcelone n'est pas loin d'être catastrophique. En Liga, le Barça pointe à une décevante 9ème place, avec seulement 3 victoires en 7 matchs. En Ligue des champions, le bilan des Blaugrana est encore plus alarmant, puisque Ronald Koeman a enchainé deux déroutes en s'inclinant sur le même score de 3-0 contre le Bayern Munich et Benfica. Avec 0 but au compteur et même aucun tir cadré en C1, le Barça se montre impuissant offensivement. Cependant, Ronald Koeman pourrait prochainement s'appuyer sur un élément important devant : Sergio Agüero.

Sergio Agüero de retour après la trêve ?