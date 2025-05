OM : Le joli chèque grâce au PSG !

Grâce à la victoire du PSG en Coupe de France, l’OM est qualifié pour le Trophée des champions. Une opportunité sportive… mais aussi financière : le club marseillais devrait toucher au moins 500 000 € pour sa participation. Reste une inconnue importante : la date de la rencontre, qui pourrait coïncider avec la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Après sa victoire en Coupe de France face à Reims ce samedi (3-0), le PSG a rendu une fière chandelle à l’OM. Les hommes de Roberto De Zerbi auront l’occasion de remporter un titre en participant au Trophée des champions face aux Parisiens. L’OL et Strasbourg joueront respectivement l’Europa League et la Conférence League grâce à Luis Enrique et ses joueurs.