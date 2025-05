OM : La «victime» de De Zerbi révélée ?

Alexis Brunet

Il y a quelques temps en conférence de presse, Roberto De Zerbi avait évoqué le faible temps de jeu de Jonathan Rowe. L’Italien était désolé pour son attaquant, qui selon lui méritait mieux. L’anglais était quelque peu victime du changement de tactique du club phocéen et il a d’ailleurs apprécié que son entraîneur ait un mot pour lui.

Samedi soir, l’OM se rend sur la pelouse du Havre pour l’avant-dernière journée de Ligue 1. Un match capital pour le club phocéen, car il n’a pas encore assuré sa place en Ligue des champions la saison prochaine. Une qualification en C1 vitale pour les Marseillais, notamment d’un point de vue financier.

Rowe encore remplaçant ?

Face au Havre, il y a de grandes chances pour qu’une nouvelle fois Jonathan Rowe s’assoit sur le banc. L’attaquant anglais n’a été titularisé qu’une seule fois lors des 21 derniers matches de Ligue 1, se contentant la plupart du temps d’entrées en fin de match. Il y a quelques temps en conférence de presse, Roberto De Zerbi avait notamment évoqué la situation du joueur de 22 ans, se montrant même désolé pour lui. « Jonathan a fait un bon début de saison. Il a aussi payé le changement de système et s'est un peu perdu en route sur le terrain. Il a mérité de trouver plus de temps de jeu. Et maintenant, il me met en difficulté pour mes choix. Peut-être que je me suis parfois trompé en ne l'alignant pas. »

« Le coach aussi croit en moi »

Une déclaration qui avait fait du bien à Jonathan Rowe. Le principal intéressé a avoué en conférence de presse qu’il avait aimé les mots de son entraîneur et qu’il avait alors compris qu’il était juste victime d’un changement tactique.« Cette saison, j'ai énormément appris mentalement, le coach sait qu'il y a des jeunes joueurs et il a de l'expérience. La concurrence est élevée ici (à l'OM), j'ai toujours cru en moi et le coach aussi croit en moi, il essaie de me pousser au quotidien. Ce que je respecte aussi chez lui, c'est qu'il a dit à la dernière conférence de presse que j'avais été victime du changement tactique. J'essaie de m'adapter, peu importe où je joue, je dois aider l'équipe, montrer mes qualités et être décisif », a déclaré le joueur de l'OM en conférence de presse, dans des propos rapportés par La Provence.