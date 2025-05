OM : Le gros coup de pression de Benatia !

La rédaction

Depuis son arrivée à l’OM, Amine Gouiri impressionne, mais Mehdi Benatia en veut encore plus. Le dirigeant marseillais met volontairement la pression sur son attaquant, espérant le voir franchir un cap. Une exigence assumée et bien accueillie par le principal intéressé, qui dit apprécier cette rigueur quotidienne pour ne pas retomber dans ses travers.

Depuis son arrivée à l’OM, Amine Gouiri enchaîne les bonnes prestations et s’est montré décisif à 11 reprises. Des performances qui ravissent les dirigeants marseillais, dont Mehdi Benatia, qui espère toujours voir son attaquant aller plus haut.

«Il y a toujours cette pression, à l’entraînement»

Dans une entrevue accordée à l’AFP, Amine Gouiri explique aimer cette pression que lui met le dirigeant de l’OM :

«Il est souvent présent et il me parle énormément. C'est ce qui est bien ici, personne ne va me lâcher. Il y a toujours cette pression, à l'entraînement ou en match, de garder une certaine régularité, une certaine exigence. J'aime bien qu'on ne me lâche pas.» dans des propos rapportés par France 24.

« On lui casse la tête »

Mehdi Benatia avait déjà expliqué à L’Équipe ne pas lâcher le buteur de l’OM d’une semelle :

«Je crois qu’il peut être ce top attaquant et on veut en faire un tueur. On ne le lâche pas, on lui casse la tête, mais il a tiré des leçons de ce qu’il s’est passé à Rennes, de la façon dont il s’est endormi. Ici, tout est réuni pour le maintenir éveillé.»