OM : La grosse confidence du vestiaire !

La rédaction

Critiqué à ses débuts, Leonardo Balerdi s’est imposé comme un cadre de l’OM. Désormais capitaine, il fait l’unanimité dans le vestiaire, notamment auprès d’Amine Gouiri, qui le considère comme l’un des joueurs les plus sous-cotés de Ligue 1. Une montée en puissance qui attire désormais l’attention de clubs européens bien placés.

Leonardo Balerdi est arrivé en 2020 à l’OM, en provenance du Borussia Dortmund, et a connu un début de carrière assez compliqué à Marseille. Souvent critiqué pour ses sautes de concentration et ses erreurs coûteuses lors de ses premières années, l’actuel capitaine de l’OM a su totalement renverser la tendance et s’est affirmé comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat.

«Un top player, top défenseur»

Un défenseur grandement sous-coté si l’on en croit les propos du buteur de l’OM, Amine Gouiri :

«Le joueur le plus sous-coté de Ligue 1 ? Je dirais mon capitaine Leo Balerdi. Un top player, top défenseur. On sait ce qu’il vaut mais il n’est pas reconnu à sa juste valeur», explique l’international algérien au micro de So Foot.

Balerdi intéresse du monde

Si Leonardo Balerdi s’est grandement amélioré depuis son arrivée à l’OM, il intéresse évidemment plusieurs clubs européens. L’AS Roma et Leeds auraient le nom du défenseur de l’OM dans leurs petits papiers, mais les dirigeants olympiens ne le lâcheront certainement pas à moins d’une grosse offre.