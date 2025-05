Benatia - OM : La grande annonce sur les réseaux sociaux !

La rédaction

Après avoir validé son ticket pour la Ligue des champions, l’OM savoure une fin de saison réussie. Medhi Benatia s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour féliciter l’ensemble du club. Le directeur sportif en profite pour mettre en lumière les succès des jeunes et de la section féminine, tout en regardant déjà vers le mercato estival.

Après une saison haute en couleur, l’OM a enfin décroché sa place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Après une belle victoire 3-1 face au Havre, les hommes de Roberto De Zerbi ont pu célébrer comme il se doit et se sont même octroyé des vacances. Sans le staff, l’effectif de l’OM est parti à Madrid, en Espagne, pour souder les liens et faire du «team building». Une saison réussie, donc, pour l’OM, que Medhi Benatia a tenu à féliciter.

«Une grande fierté»

Sur son compte X, le directeur sportif de l’OM a écrit :

«L'OM retrouve sa place en Ligue des champions, une grande fierté pour tout le peuple marseillais ! Bravo aux joueurs, au staff et à tous les supporters pour cette saison pleine d’émotion et de combativité. Un grand bravo également aux équipes de jeunes U14, U15, U17, U19, qui ont porté haut les couleurs du club cette saison en devenant championnes dans leurs catégories. L’avenir est prometteur… Et enfin, bravo à notre équipe féminine qui accède à l’Arkema Première Ligue. Félicitations à l’Olympique de Marseille ! Le combat continue…»

Place au mercato !

Mais l’année est encore loin d’être finie pour l’OM. Si les différentes sections se sont fait remarquer par leurs bons résultats, les dirigeants du club doivent désormais se pencher sur le mercato de l’équipe première. Après la qualification en Ligue des champions, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont pour objectif d’être compétitifs sur la scène européenne. Une ambition qui confirme les hautes attentes placées en l’OM pour la saison prochaine.