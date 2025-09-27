OM : Enorme danger à Marseille, la décision radicale après le PSG !

Alexis Brunet

Mardi soir, l’OM reçoit l’Ajax Amsterdam pour la deuxième journée de Ligue des champions. Un match qui inquiète les autorités et qui a été classé au niveau le plus élevé de risque par la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme. Soit le même niveau que lors du dernier Classique face au PSG.

Après s’être incliné 2-1 contre le Real Madrid, l’OM a l’occasion mardi soir de lancer sa saison en Ligue des champions avec la réception de l’Ajax Amsterdam. Les Marseillais ont d’ailleurs fait le plein de confiance dernièrement avec deux victoires, face au PSG (1-0) et face à Strasbourg ce vendredi (2-1).

Grosse crainte pour OM-Ajax Amsterdam D’après les informations de L’Équipe, la rencontre entre l’OM et l’Ajax Amsterdam serait à risque. Cette dernière a d’ailleurs été classée au niveau 5 par la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme, ce qui correspond au seuil le plus élevé. Ce niveau avait déjà été atteint lundi dernier avec la réception du PSG.