OM : De Zerbi au bout du rouleau, la décision que personne n’avait vu venir !

Alexis Brunet

Après deux défaites d’affilée en Ligue des champions, l’OM a retrouvé le chemin de la victoire face à Newcastle mardi soir (2-1). Pour la réception des Magpies, Roberto De Zerbi avait décidé de faire confiance au jeune Darryl Bakola (17 ans) au milieu de terrain. Un choix qui était loin d’être évident au début et qui en a fait voir de toutes les couleurs à l’entraîneur italien.

Mardi soir, l’OM recevait Newcastle au Vélodrome pour la cinquième journée de Ligue des champions. À domicile, les Marseillais ont relevé la tête en s’imposant 2-1. Les hommes de Roberto De Zerbi étaient menés par les Magpies, mais un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang a permis au club phocéen de remporter trois points très importants.

Le choix surprenant Bakola Privé de plusieurs jours face à Newcastle, Roberto De Zerbi a donc dû faire quelques choix forts dans sa composition d’équipe. L’entraîneur de l’OM avait notamment décidé de titulariser Darryl Bakola, âgé seulement de 17 ans (il en aura 18 le 30 novembre). La pression était donc grande sur le milieu de terrain français, mais cette décision a également quelque peu torturé Roberto De Zerbi, comme l’a expliqué ce dernier en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je n'ai pas dormi pendant deux nuits avant Newcastle quand on m'a dit qu'Aguerd ne pouvait pas jouer. Je pensais soit à Gomes, O'Riley, Nadir en 7 ou Mason en 10. Parfois, on cherche la situation la plus difficile mais on laisse de côté la solution la plus facile. Cette fois-ci, j'ai choisi la plus simple en réalité. »