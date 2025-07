Officiel : Neymar annonce le début d'un «nouveau chapitre»

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En quête de rythme et de sensations avec Santos au Brésil, Neymar semble avoir acquis de la stabilité dans sa vie personnelle. La star brésilienne, qui dispose déjà de trois enfants, a officialisé ce dimanche la venue de son troisième enfant, le deuxième issu de son union avec Bruna Biancardi.

En attendant, l’ancienne gloire du PSG continue de développer son cocon familial. Ce dimanche, Neymar et Bruna Biancardi ont officialisé la naissance de leur deuxième enfant, plus de deux ans après l’arrivée de la petite Mavie . Ainsi, c’est une nouvelle fille, du nom de Mel , qui est venue au monde.

La belle annonce sur Instagram

« Notre Mel est arrivée pour rendre notre vie encore plus douce ! Bienvenue ma fille ! Que Dieu bénisse ta vie et te délivre de tout mal ! Nous sommes heureux de vivre ce nouveau chapitre avec toi. On t’aime », a ainsi écrit le coupe sur le réseau social Instagram. Pour rappel, Neymar est également père de deux enfants nés de mère différente avec son fils Davi Lucca, et sa fille Helena, issue d’une union avec une autre femme lorsque ce dernier était séparé de Bruna Biancardi.