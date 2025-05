Officiel : L'OM perd un joueur

La rédaction

Titulaire indiscutable depuis plusieurs semaines, Geoffrey Kondogbia ne participera pas au déplacement crucial de l’OM au Havre. Le joueur, repositionné avec succès en défense centrale, est absent de la liste des convoqués. Une tuile pour Roberto De Zerbi, qui devra réorganiser sa charnière centrale dans ce sprint final pour la Ligue des Champions.

Longtemps évoqué dans des rumeurs de départ lors du mercato d’été 2024-2025, Geoffrey Kondogbia est finalement resté à l’OM et s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans le onze de Roberto De Zerbi. Repositionné en défense centrale aux côtés de Leonardo Balerdi, le joueur de l’OM revit à ce nouveau poste.

Mauvaise nouvelle pour l’OM

Mais une mauvaise nouvelle est tombée pour le coach de l’OM. Le club phocéen a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour le déplacement face au Havre, et on y constate l’absence de Geoffrey Kondogbia. Une perte de poids pour l’OM et Roberto De Zerbi, qui comptait probablement le reconduire en défense centrale.

Les solutions de De Zerbi

Le coach italien devra donc trouver une alternative pour pallier cette absence. Qui de Derek Cornelius, Luiz Felipe Ramos ou même Ulisses Garcia sera choisi par Roberto De Zerbi pour compléter la défense de l’OM face au Havre ? Réponse dans quelques heures…