Foot - Etranger

Officiel : L’Inter quitte la Super Ligue !

Publié le 21 avril 2021 à 12h07 par La rédaction mis à jour le 21 avril 2021 à 12h08

Alors que l’Atlético de Madrid vient tout juste d’annoncer son départ de la Super Ligue européenne, l’Inter suit les traces des Colchoneros.

Après les six équipes de Premier League ce mardi soir (Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Arsenal et Chelsea), les autres clubs qui étaient engagés dans la Super Ligue européenne annoncent tour à tour leur départ. Ainsi, tandis que l’Atlético de Madrid a communiqué son retrait du projet ce mercredi en fin de matinée, l’Inter a emboité le pas de l’écurie entrainée par Diego Simone en annonçant à son tour son départ du projet européen. La Juventus, l’AC Milan, le FC Barcelone et le Real Madrid sont désormais les seuls clubs à ne pas avoir adressé de communiqué officiel en ce sens.