Officiel : Le RC Lens boucle une signature historique !

Alexis Brunet

Ce dimanche est un grand jour dans l’histoire du RC Lens. Comme certains avant lui, le club du nord de la France a décidé d’acheter son stade et il est donc désormais propriétaire du stade Bollaert-Delelis. Une signature historique selon le président et propriétaire lensois Joseph Oughourlian, qui s’est exprimé en conférence de presse.

Avec l’OL, le FC Metz et l’AJ Auxerre, le RC Lens entre dans un club très fermé en Ligue 1. Ce dimanche, la formation du nord de la France a officialisé l’achat de son stade auprès de la ville de Lens. Le RCL est donc désormais propriétaire du stade Bollaert-Delelis.

« C'est un moment historique pour le club » Présent ce dimanche en conférence de presse, le président et propriétaire du RC Lens Joseph Oughourlian a officialisé la nouvelle, qualifiant cette signature d’historique. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « L’acte notarial a été signé il y a quelques heures. C'est un moment historique pour le club et en même temps quelque chose de très naturel. D'un point de vue économique, le club se retrouvait à payer, outre des loyers, tous les coûts qui étaient afférents au stade, à assurer tous les investissements et avait du mal à se projeter, notamment sur d'autres investissements à faire et à venir sur le stade, sans avoir cet outil en main propre. C'est chose faite aujourd'hui. Ce stade est un élément très important de notre patrimoine, il est d'ailleurs reconnu comme un monument historique. »