Officiel : Le RC Lens boucle une signature historique !

Ce dimanche est un grand jour dans l’histoire du RC Lens. Comme certains avant lui, le club du nord de la France a décidé d’acheter son stade et il est donc désormais propriétaire du stade Bollaert-Delelis. Une signature historique selon le président et propriétaire lensois Joseph Oughourlian, qui s’est exprimé en conférence de presse.
Avec l’OL, le FC Metz et l’AJ Auxerre, le RC Lens entre dans un club très fermé en Ligue 1. Ce dimanche, la formation du nord de la France a officialisé l’achat de son stade auprès de la ville de Lens. Le RCL est donc désormais propriétaire du stade Bollaert-Delelis.
« C'est un moment historique pour le club »
Présent ce dimanche en conférence de presse, le président et propriétaire du RC Lens Joseph Oughourlian a officialisé la nouvelle, qualifiant cette signature d’historique. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « L’acte notarial a été signé il y a quelques heures. C'est un moment historique pour le club et en même temps quelque chose de très naturel. D'un point de vue économique, le club se retrouvait à payer, outre des loyers, tous les coûts qui étaient afférents au stade, à assurer tous les investissements et avait du mal à se projeter, notamment sur d'autres investissements à faire et à venir sur le stade, sans avoir cet outil en main propre. C'est chose faite aujourd'hui. Ce stade est un élément très important de notre patrimoine, il est d'ailleurs reconnu comme un monument historique. »
Une opération très longue
Le rachat du stade Bollaert-Delelis est un énorme projet, qui ne date pas d’hier. Le président du RC Lens Joseph Oughourlian a affirmé que cela faisait trois ans que ces équipes travaillaient en ce sens et il en a profité pour remercier chaleureusement le maire de Lens. « Je voudrais remercier les équipes qui ont travaillé sur cette transaction. C'est trois ans de travail et beaucoup d'engagement des deux côtés. On a travaillé dans la confiance, avec la mairie et Sylvain (Robert, le maire, PS). Je suis impliqué sur beaucoup de transactions dans le monde financier et dans le monde footballistique, et c'est vraiment une chose exceptionnelle de pouvoir travailler comme ça, en confiance, dans la même direction. »