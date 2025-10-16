Officiel : Le PSG fait une annonce historique !

Alexis Brunet

Même s’il est dans l’ombre d’Ousmane Dembélé, de Bradley Barcola, de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee trouve quand même le moyen de briller au PSG. Le milieu offensif vient d’ailleurs d’être nommé meilleur joueur asiatique international de l’année 2025, ce qui est une grande première dans l’histoire du club de la capitale.

Dans son effectif, le PSG compte certains des meilleurs joueurs du monde. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé, qui a récemment été sacré Ballon d’or. Toutefois, le Parisien n’est pas seul, car un de ses coéquipiers vient lui aussi de recevoir une prestigieuse récompense.

Kang-in Lee élu meilleur joueur asiatique de l’année Ce jeudi, Kang-in Lee a été élu meilleur joueur asiatique international de l’année 2025. Un trophée de plus pour le joueur du PSG, qui a devancé Medhi Taremi et Takefusa Kobo. Une belle récompense pour l’international sud-coréen qui est loin d’être un titulaire indiscutable à Paris.