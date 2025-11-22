Officiel : Le PSG annonce un renfort XXL !

Alexis Brunet

Ce samedi soir, le PSG reçoit Le Havre au Parc des princes pour le compte de la treizième journée de Ligue 1. Malheureusement, Luis Enrique sera encore privé de nombreux cadres, dont Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Également blessé dernièrement, Nuno Mendes est lui bien présent dans le groupe parisien et il pourrait donc avoir du temps de jeu contre les Normands.

Le PSG est sous pression. Après la victoire de l’OM face à l’OGC Nice vendredi soir (5-1), les Parisiens ne sont plus premiers de Ligue 1. Les coéquipiers de Lucas Chevalier auront toutefois l’occasion de retrouver la première place du championnat dès ce samedi soir en cas de victoire face au Havre.

Nuno Mendes est de retour Pour essayer de venir à bout du Havre, Luis Enrique va pouvoir compter sur un renfort de poids. Le PSG a dévoilé son groupe pour le match face aux Normands et Nuno Mendes en fait partie. Pour rappel, le latéral portugais était blessé depuis la rencontre face au Bayern Munich le 4 novembre dernier.