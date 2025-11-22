Polémique au PSG, Mbappé s'en mêle !

Alexis Brunet

Dernièrement, Lucas Chevalier a été pris au cœur d’une polémique. Le gardien du PSG a, selon lui, accidentellement liké une vidéo pro-Rassemblement national, ce qui lui a valu de très nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Le Parisien avait pris la parole sur ses réseaux sociaux pour s’expliquer, mais il a également dû le faire face au vestiaire de l’équipe de France.

Lucas Chevalier ne traverse pas la meilleure période de sa carrière actuellement. Depuis le début de la saison, le portier n’a pas réussi à mettre tout le monde d’accord au PSG. Ses performances ne sont pas à la hauteur et à cela il faut ajouter une polémique qui n’a pas du tout arrangé les choses.

Le like pro-RN de Chevalier Peu avant de rejoindre l’équipe de France pour la trêve internationale de novembre, Lucas Chevalier a été pris dans une polémique. Sur Instagram, le portier de 24 ans avait liké une vidéo appelant à voter pour le Rassemblement national. Forcément, cela n’était pas passé pour de nombreux internautes, qui ont alors fortement critiqué le joueur du PSG sur les réseaux sociaux.