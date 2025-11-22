PSG : Dembélé va quitter Paris, le coup à «plusieurs millions d'euros» !

Amadou Diawara

Depuis le début de cette saison, l'équipe de France joue au Parc des Princes lorsqu'elle évolue à domicile. En pleine négociations pour le stade de France, la FFF va bientôt retrouver son antre. En effet, Philippe Diallo a annoncé qu'un accord était sur le point d'être finalisé pour un un retour à Saint-Denis.

Lors de cet exercice 2025-2026, l'équipe de France n'a pas évolué une seule fois au Stade de France. En pleine négociations avec GL Events pour revenir à Saint-Denis, la FFF a fait jouer la bande à Ousmane Dembélé au Parc des Princes ces derniers mois, et ce, lorsqu'elle devait recevoir. En effet, les Bleus ont accueilli à la fois l'Islande, l'Azerbaïdjan et l'Ukraine dans l'enceinte du PSG cette saison.

«Nous sommes en phase sur les termes de l'accord» Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Philippe Diallo a annoncé que l'équipe de France était sur le point de faire son retour au Stade de France. Les Bleus ne devraient donc plus jouer au Parc des Princes (Paris) avant plusieurs mois. « Où en sont les discussions avec le Stade de France ? Nous sommes en phase sur les termes de l'accord avec GL Events (le gestionnaire). Nous devons maintenant le finaliser. Nous aurons au minimum trois matches des Bleus au Stade de France plus la finale de la Coupe de France. Et nous nous sommes réservé une ou deux rencontres en province afin que l'équipe de France garde le contact avec l'ensemble de nos territoires », a précisé le président de la FFF.