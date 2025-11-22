Deschamps remplacé par Zidane : «C'est impossible», il lâche une bombe en direct !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de la France après la prochaine Coupe du Monde. D'après Loïc Tanzi, journaliste de L'Equipe, Philippe Diallo est dans l'obligation de nommer Zinedine Zidane pour sa succession, et ce, pour ne pas risquer de perdre sa place de président de la FFF.

Succession de Deschamps : La FFF doit nommer Zidane Présent dans l'émission L'Equipe de Greg ce vendredi, Loïc Tanzi s'est prononcé sur la succession de Didier Deschamps. D'après le journaliste français, Philippe Diallo n'a pas le choix : il doit nommer Zinedine Zidane à la tête des Bleus.