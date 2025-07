Officiel : Le grand changement à l’OM après ce transfert !

Angel Gomes a été officiellement présenté par l’OM ce vendredi. L’ancien Lillois a affiché son enthousiasme à l’idée de rejoindre la cité phocéenne. Lors de cette conférence, un changement notable a été observé : Gomes portera le numéro 8, jusqu’alors attribué à Neal Maupay, relançant les spéculations autour de l’avenir de l’attaquant.

« Je suis très content d'être ici à Marseille. C'est l'un des plus grands clubs de France, il y a le meilleur stade, le Vélodrome. J'y ai déjà joué et c'est le plus difficile de France, mais je suis heureux de jouer ici. »

Angel Gomes présenté à l’OM

« J’ai joué les six premiers mois, puis j'ai eu une petite blessure et, sur la fin de saison, le club et le coach avaient d'autres plans en tête. C'est le foot, ça arrive, et j'ai fait en sorte que ça ne m'affecte pas. (...) À Lille, je pense avoir progressé dans différents secteurs. Avant, je jouais à plusieurs postes et, sur les trois ou quatre années, je me suis imposé au milieu de terrain. On a joué l'Europe pendant trois ans, j'ai joué pour ma sélection en Angleterre. Mon temps passé à Lille, c'était une expérience très positive », a expliqué la nouvelle recrue de l’OM en conférence de presse.