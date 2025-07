Samir Nasri - Canal+ : La grande annonce en direct !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, l’avenir de Samir Nasri en tant que consultant a fait l’objet de nombreuses rumeurs. Alors que l’ancien joueur de l’OM officiait sur Canal+ lors des soirées Ligue des Champions, son nom avait été évoqué pour intégrer la nouvelle chaine de la Ligue. Qu’en est-il aujourd’hui avec Nasri ? La question a été posée à Nicolas De Tavernost.

La saison prochaine, la Ligue 1 sera donc diffusée sur la chaine de la Ligue, Ligue 1+. Celle-ci a été présentée ce jeudi et on a notamment pu découvrir les visages qu’on pourra retrouver à l’antenne. Xavier Domergue, Thibault Le Rol, Marina Lorenzo, Smaïl Bouabdellah, Sébastien Dupuis et Lesly Boitrelle seront là. Au même titre que Benoit Cheyrou en tant que consultant. Quid de Samir Nasri ?