Mbappé se fracasser en direct !

Ce mercredi soir, Kylian Mbappé a retrouvé une place de titulaire face au PSG. Toutefois, le numéro 9 du Real Madrid est passé totalement à côté de son match. Alors que le club merengue a été corrigé par le PSG, Jérôme Rothen s'en est pris à Kylian Mbappé (26 ans).

Tombeur de la Juventus et du Borussia Dortmund , le Real Madrid a eu la lourde tâche de se frotter au PSG ce mercredi soir. En effet, les Merengue ont affronté les hommes de Luis Enrique en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Malheureusement pour la Maison-Blanche, elle n'a pas eu le temps d'espérer quoi que ce soit contre la bande à Ousmane Dembélé , s'étant inclinée 4-0.

Victime d'une sévère intoxication alimentaire d'après L'Equipe, Kylian Mbappé a manqué la phase de groupes de la Coupe du Monde des clubs. De retour pour les matchs à éliminations directes, le numéro 9 du Real Madrid est entré en jeu contre la Juventus et le Borussia Dortmund , avant de retrouver sa place de titulaire face au PSG . Inoffensif contre ses anciens partenaires, Kylian Mbappé a pris cher. En effet, Jérôme Rothen s'est totalement lâché sur la prestation de l'attaquant de 26 ans. L'ancien milieu gauche du PSG ayant commenté la rencontre sur DAZN.

«Ce qui m’a choqué, c’est le peu d’efforts de Mbappe»

« Et voilà la spéciale Kylian Mbappé aujourd’hui, je vais tout droit, je pousse le ballon et je perds le ballon », a lancé Jérôme Rothen durant la rencontre, avant d'en rajouter une couche : « Sa prestation ce soir (mercredi) ne restera pas dans les annales ». Après le coup de sifflet final, l'ancien pensionnaire du PSG a laissé clairement entendre que Kylian Mbappé n'avait jamais été un candidat sérieux pour le Ballon d'Or 2025. « Ce qui m’a choqué, c’est le peu d’efforts de Mbappe et Vinicius. Mbappe jouait le Ballon d’Or ? Certains disent qu’il joue le Ballon d’Or. Sérieusement… », a-t-il pesté. Reste à savoir si Ousmane Dembélé remportera le Graal.