«Je m’en vais», Riolo annonce son départ sur RMC !

Une interminable saison va bientôt se terminer, avec la finale du Mondial des clubs du 13 juillet prochain entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. L’occasion pour Daniel Riolo, qui commente le football tous les soirs sur les antennes de RMC, de prendre des vacances bien méritées en vue d’un retour pour la reprise de la prochaine saison.

C’est la période du mercato et pas seulement dans le monde du football. Dans les médias les choses bougent également et c’est le cas du côté de RMC, avec une grosse vague de départs. Ces dernières semaines on a en effet vu Nicolas Vilas ou encore Thibaut Giangrande quitter l’antenne, sans oublier Jean Rességuié, pourtant devenu une véritable institution.