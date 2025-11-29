Nouvelle folie au PSG, le gros coup de Luis Enrique !

Alexis Brunet

La saison dernière, le PSG a impressionné toute l’Europe en remportant sa première Ligue des champions et cela avec la manière avec une victoire 5-0 contre l’Inter Milan en finale. Un triomphe qui n’aurait toutefois pas calmé Luis Enrique. En effet, l’entraîneur parisien serait déterminé à mettre la main sur une deuxième C1 d’affilée.

Mercredi soir, le PSG a encore prouvé qu’il était l’un des meilleurs clubs d’Europe. Face à Tottenham au Parc des princes, les hommes de Luis Enrique se sont imposés 5-3, notamment grâce à un triplé de Vitinha, étincelant au milieu de terrain.

Le PSG bien placé Grâce à cette nouvelle victoire, le PSG s’installe un peu plus en haut du classement en Ligue des champions. Le club de la capitale est deuxième avec douze points, seulement devancé par Arsenal qui compte trois points d’avance. Un classement qui contraste fortement avec celui de la saison dernière à la même époque, où les Parisiens avaient beaucoup de mal pour gagner le moindre match et, par la suite, avaient dû passer par les barrages pour se qualifier.