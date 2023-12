Nouveau record en vue pour Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo enchaîne en Arabie saoudite. Avec un doublé face au Al-Ittihad de Karim Benzema mardi (5-2, il ne reste plus que deux clubs de Saudi Pro League qui résistent à Ronaldo. Après quoi, le quintuple Ballon d’or aura marqué contre chaque équipe saoudienne…

Mardi soir, le choc tant attendu entre Al-Ittihad et Al-Nassr a tourné en la faveur de l’équipe de Cristiano Ronaldo (5-2). En effet, et notamment grâce à un doublé de la légende du football portugais, Al-Nassr l’a emporté sur Al-Ittihad et un Karim Benzema une nouvelle fois muet au tableau d’affichage bien qu’il ait délivré une passe décisive à Abderrazak Hamed Allah.

Al-Ittihad, dernière victime de Cristiano Ronaldo

De par son doublé, Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l’année 2023 avec un total de 53 réalisations, dépassant les 52 buts de Kylian Mbappé et d’Harry Kane. Mais ce n’est pas tout. En trouvant le chemin des filets face à Al-Ittihad, CR7 se rapproche d’une prouesse en Arabie saoudite.

Al Taawoun et Al Fayha, les derniers clubs à résister à Cristiano Ronaldo

En effet, depuis ses débuts en janvier dernier en Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo est parvenu à marquer contre chaque club saoudien, à l’exception de deux. Après Al-Ittihad, Cristiano Ronaldo n’aura plus qu’à inscrire un but face à Al Taawoun et Al Fayha pour avoir été décisif contre chacune des équipes de la Saudi Pro League. Historique.