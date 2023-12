Super League : Une grande décision prise par l’UEFA ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Peu après l’annonce de la cour de justice de l’Union européenne, autorisant la création d’une Super League désirée par le Real Madrid et le FC Barcelone, des rumeurs ont circulé sur l’abandon du nouveau format de la Ligue des champions décidée par l’UEFA. Cependant, aucun retour en arrière ne serait à l’ordre du jour.

Le projet de la Super League est revenu sur le devant de la scène ce jeudi avec la décision de la cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui a jugé que les règles de l'UEFA et de la FIFA sur l'autorisation de compétitions comme la Super League violaient le droit de l'union européenne. Une grande victoire pour le Real Madrid et le FC Barcelone, un camouflet pour l’UEFA et sa Ligue des champions. D’ailleurs, une rumeur a circulé dans les heures qui ont suivi concernant le déroulé de la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

Le nouveau format de la Ligue des champions remis en question ?

Dès 2024, un nouveau format attend les participants à la Ligue des champions, qui ne seront plus 32 dans 8 groupes distincts mais désormais 36 dans une poule unique, avec des barrages d'accession aux huitièmes de finale. Chaque club jouera contre huit autres et aura son propre tirage. Un fonctionnement qui pourrait être remis en question à cause de la Super League, c’est en tout cas le bruit qui a circulé après la décision de la cour de justice de l’UE, mais RMC affirme le contraire.

Pas de changement prévu à l’UEFA