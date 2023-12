Super League : «Des clubs disent oui en secret», une supercherie dévoilée !

Thomas Bourseau

Les clubs supportant le projet de la Super League ont reçu le feu vert de la cour de justice de l’Union Européenne concernant leurs droits de lancer leur compétition sans éventuelles répercussions de l’UEFA. Cependant, le FC Barcelone et le Real Madrid ont témoigné du retrait de divers clubs en public alors que leur discours en privé serait bien différent…

Jeudi matin, la cour de justice de l’Union Européenne a donné son verdict en affirmant qu’aucune réglementation empêche la Super League de voir le jour et donc, aucune répercussion de la part de l’UEFA est susceptible de tomber pour les clubs en faveur de la nouvelle compétition européenne. Le Real Madrid et le FC Barcelone poussent toujours autant pour que la Super League voit à terme le jour. Le Napoli s’est également montré partant pour ce nouveau projet dans les dernières 24 heures.

Les équipes et organisations se distancent une par une du projet Super League

Cependant, beaucoup de gros noms européens se sont déjà détachés du projet. Le PSG en tête de file avec son président Nasser Al-Khelaïfi, qui est également à la tête de l’association des clubs européens, s’est même moqué de la Super League entre deux clubs alors que le reste est chez l’UEFA. Le Bayern Munich, Manchester United, le Borussia Dortmund, l’OM, le FC Séville, l’AS Monaco, le FC Valence, Villarreal, l’Inter, la Roma, la Real Sociedad, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Feyenoord et pour finir, l’Atletico de Madrid. Pour ce qui est des organisations et championnats, on compte la LFP, la Liga, la Premier League, l’UEFA, l’ECA.

«On en a énormément qui ont fait des déclarations aujourd’hui et qui nous ont appelé pour nous dire : « On a été obligés de le faire »»