Neymar pourchassé, l'immense danger

12 ans après son départ pour le FC Barcelone, Neymar est revenu aux sources cet hiver en retournant à Santos, avec qui il s’est engagé jusqu’en juin prochain. Un retour validé par Alex, qui estime qu’il a fait le bon choix en revenant dans son club formateur, mais l’ancien parisien craint tout de même une nouvelle blessure de son compatriote.

Al-Hilal n’aura pas profité très longtemps de Neymar, arrivé à l’été 2023 en provenance du PSG. Après sept petits matchs pour un but et deux passes décisives, l’international brésilien (128 sélections, 79 sélections), désormais âgé de 33 ans, est retourné au pays et s’est engagé en faveur de son club formateur, Santos.

« Le plus important est qu'il se sente aimé et comme à la maison »

« C'est une très bonne chose pour lui. Pour Neymar, le plus important est qu'il se sente aimé et comme à la maison. Il a besoin de ça pour réussir. C'est très difficile de retrouver son meilleur niveau quand le genou a été touché. Mais il travaille d'arrache-pied pour revenir au top. D'un point de vue physique, tout se passe comme prévu pour le moment. Je pense qu'il va atteindre ses objectifs », a confié Alex à propos du retour de Neymar à Santos, dans un entretien accordé à Téléfoot.

« Ses adversaires le pourchasseront toujours sur le terrain »

L’ancien défenseur du PSG craint tout de même une rechute de son compatriote, qui a enchaîné deux graves blessures lors de son passage à Al-Hilal, une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et une déchirure du tendon de l’ischio-jambier droit : « Le problème c'est qu'il y a toujours le risque qu'il se blesse à nouveau. Même si ses adversaires sont fans de lui et lui réclament des selfies, ils le pourchasseront toujours sur le terrain. Tous les fans de Santos restent méfiants et craignent une nouvelle blessure », a ajouté Alex.