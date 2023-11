Messi - Haaland : Ça chauffe à cause du Ballon d’Or !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le 30 octobre dernier, Lionel Messi remportait le huitième Ballon d’Or de sa carrière, devançant Erling Haaland (2e) et Kylian Mbappé (3e). Avant la cérémonie, Pep Guardiola n’avait pas tari d’éloges au moment de se prononcer sur son ancien joueur, ce qui n’aurait pas vraiment été du goût de son attaquant norvégien, dauphin de La Pulga.

Le grand huit pour Lionel Messi ! Fort de son succès à la Coupe du monde, et malgré sa seconde partie de saison difficile avec le PSG, l’international argentin a remporté un nouveau Ballon d’Or le 30 octobre dernier, devançant au classement Erling Haaland et Kylian Mbappé. Pep Guardiola connaît parfaitement deux des trois joueurs qui composent le podium, l’entraîneur de Manchester City ayant entraîné La Pulga au FC Barcelone avant de pouvoir compter sur l’attaquant norvégien en Angleterre. Son avis lui avait ainsi logiquement été demandé.

Quand Guardiola fait l’éloge de Messi

« Le Ballon d’Or devait avoir deux sections. Une pour Messi, et après on regarde pour les autres , avait notamment répondu Pep Guardiola en conférence de presse. La pire saison de Messi, ce serait la meilleure pour les autres. Les deux le méritent, donc qu’est-ce que je peux dire ? » Une sortie qui n’aurait pas vraiment été du goût du camp Haaland.

« Ça n’a pas amusé Haaland »