Messi - Cristiano Ronaldo : Il annonce leur successeur, et ce n'est pas Mbappé !

Pendant 15 ans, hormis à deux reprises, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont raflé tous les Ballons d'or. L'Argentin et le Portugais ont quitté le football européen en 2023 pour les Etats-Unis et l'Arabie saoudite. La nouvelle ère a été lancée par Rodri lundi soir, mais à l'avenir, Lamine Yamal devrait faire de l'ombre à Kylian Mbappé d'après Djibril Cissé.

Lionel Messi pourrait bien être le meilleur joueur de l'histoire du football. Du moins, si l'on se fie aux trophées raflés par l'Argentin tout le long de sa carrière et ses 8 sacres au Ballon d'or. La légende du FC Barcelone est le joueur le plus récompensé par cette distinction qui est le Graal individuel du football, devançant Cristiano Ronaldo et ses 5 Ballons d'or.

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé est annoncé comme étant le successeur de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo une fois que leurs suprématies toucheront à leur fin. C'est désormais chose faite. Pour la première fois depuis des années, ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi n'ont figuré dans les 30 nommés pour le Ballon d'or 2024. Rodri a été élu le meilleur joueur de la saison dernière devant Vinicius Jr, Jude Bellingham et Dani Carvajal. Kylian Mbappé s'est retrouvé à la 6ème place et pourrait bien voir le jeune Lamine Yamal (17 ans) lui faire de l'ombre à l'avenir selon Djibril Cissé.

« Lamine Yamal ? Si tout se passe bien pour lui, il peut pourquoi pas dépasser Cristiano Ronaldo et Messi pour les Ballons d'or. Il a 17 ans. Il a encore au moins 15 ans de football. Il est déjà dans le top 10. C'est assez extraordinaire. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans 2 ou 3 ans, qu'il prenne un peu en masse musculaire et qu'il absorbe un peu plus les chocs et qui marque des buts en gagnant des trophées. C'est le nerf de la guerre. Il a un futur hors norme ce petit ». a confié l'ex-attaquant de Liverpool sur La chaîne L'Equipe pendant la cérémonie du Ballon d'or lundi soir.

Qu'en pense Lamine Yamal ? Du haut de ses 17 ans, le champion d'Europe avec l'Espagne a été classé à la 8ème place du Ballon d'or 2024, devenant le plus jeune joueur de l'histoire de cette récompense à intégrer ce top 10 depuis Kylian Mbappé en 2018 qui allait fêter ses 19 ans au moment de la cérémonie du Ballon d'or à laquelle il était arrivé 4ème. Dans des propos rapportés par le journaliste Fabrizio Romano sur son compte X, la jeune star du FC Barcelone n'a pas dissimulé ses désirs.

« J'espère remporter un Ballon d'or le plus rapidement possible, oui. C'est quelque chose que j'ai en tête. Je vais tout faire pour le remporter ». Le décor est planté.