Zinedine Zidane au Real Madrid, le coup fatal ! 

Dans l'attente de reprendre possiblement l'équipe de France en 2026, Zinedine Zidane n'a donc connu que le Real Madrid en tant qu'entraîneur. Passé à deux reprises sur le banc merengue, le Français avait été nommé une première fois en 2016, succédant à Carlo Ancelotti. Au grand dam visiblement d'un certain Jesé.

Cet été, sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti a été remplacé par Xabi Alonso . Ce n'est pas la première fois que l'Italien quitte son poste d'entraîneur de la Casa Blanca. En 2016, c'était déjà arrivé et à l'époque, c'est Zinedine Zidane qui avait pris place, connaissant là sa première expérience d'entraîneur au plus haut niveau.

Alors que Zinedine Zidane a donc été nommé entraîneur du Real Madrid en 2016, ça a quelque peu précipité la chute de Jesé , parti au PSG cet été-là. Dans un entretien accordé à AS, l'Espagnol explique en effet : « Le Real Madrid ne comptait plus sur moi ? Quand on revient d'une blessure aussi longue, il faut quelqu'un qui ait une confiance totale en toi. Je n'ai pas eu la chance qu'on me dise : « Je vais le faire jouer quoi qu'il arrive » ».

« Ils ont fait venir Zidane »

« J'étais préparé. Mais quand on revient de blessure, il faut jouer encore et encore pour surmonter ses peurs et reprendre confiance. Quand je me suis blessé, Ancelotti était là, et quand j'ai récupéré, il est parti, et ils ont fait venir Zidane », a poursuivi Jesé.