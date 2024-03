Zidane - Real Madrid : La presse espagnole balance une bombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Zinédine Zidane a fait son grand retour au Stade Santiago Bernabeu ce samedi à l'occasion d'un match de charité. L'occasion de constater que la relation entre le champion du monde 1998 et le club espagnol s'est réchauffée. A tel point que Florentino Perez penserait au Français pour prendre la succession de Carlo Ancelotti.

Zinédine Zidane était attendu à Madrid. Le champion du monde 1998 a fait un retour remarqué au Santiago Bernabeu à l'occasion d'un match de charité. L'occasion d'apercevoir que le Français n'a rien perdu de sa vista et de sa technique légendaire.

Zidane a reporté le maillot du Real Madrid

Les légendes du Real Madrid ont perdu leur rencontre face au FC Porto, mais ce match marque un premier rapprochement entre Zidane et le club espagnol depuis mai 2021 et la fin de leur relation. Selon OK Diario , cette alliance pourrait bien perdurer.

Zidane, l'un des favoris de Perez

A en croire le média espagnol, Zidane serait l'un des grands favoris de Florentino Perez pour remplacer un jour Carlo Ancelotti. Les deux hommes semblent avoir mis leurs différends de côté pour se laisser une chance de travailler ensemble. Reste à savoir si ce profil est apprécié des autres décideurs du Real Madrid.