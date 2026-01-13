Zidane prend son téléphone, signature annulée à l'OM

Christophe Dugarry aurait pu retrouver Zinedine Zidane à la Juventus après leurs quatre saisons passées ensemble aux Girondins de Bordeaux. En effet, son entraîneur de l'époque à l'OM, le regretté Rolland Courbis, lui avait signifié qu'une opération avait été menée à bien avec les dirigeants de la Vieille Dame pour son transfert à l'hiver 1999. Refusant d'y aller, encore plus après avoir discuté avec Zidane au téléphone, Dugarry a révélé s'être barricadé dans sa chambre en mise au vert.
A l'hiver 1999, Thierry Henry signe à la Juventus pour 16M€ environ après qu'un accord avec l'AS Monaco ait été conclu. Néanmoins, initialement, le plan de la section sportive turinoise était de recruter Christophe Dugarry, ami de Zinedine Zidane. L'opération fut même validée entre les dirigeants de l'OM et leurs homologues du club bianconero.
«Il me dit : non, dans six mois je m’en vais. Avec Lippi c’est compliqué. Et Rolland qui insiste pour que je signe là-bas»
Lundi soir, à l'occasion d'une émission spéciale de Rothen s'enflamme jour de la disparition de Rolland Courbis à 72 ans, Christophe Dugarry a livré une anecdote assez dingue de son transfert avorté à la Juventus suite notamment à une conversation téléphonique avec Zinedine Zidane.
« On est en mise au vert à Fuveau à l’époque, à côté d’Aix-en-Provence, et la veille du match il me dit : “Tu vas signer à la Juventus.” Moi, je viens d’avoir mon premier enfant, né au mois d’octobre, je suis installé à Marseille, on vient d’être champion du monde six mois avant. Je suis bien à Marseille, tout se passe bien. Je suis enfin assez stable après mon passage au Milan et à Barcelone qui n’ont pas été concluants. Je ne veux pas partir à la Juve. J’appelle Zizou, je lui dis : “Comment c’est chez toi ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu vas rester ?” Il me dit “non, dans six mois je m’en vais. Avec Lippi c’est compliqué.” Et Rolland qui insiste pour que je signe là-bas, mais je lui dis “Rolland, je ne veux pas y aller.” Il me répond : “De toute façon, tu n’as pas le choix. J’ai déjà trouvé ton remplaçant.” C’était Bruno Rodriguez ».
«Je me bloque dans la chambre et je ne donne plus de nouvelles»
Après avoir discuté avec Zinedine Zidane, confortant son souhait initial de ne pas quitter l'OM pour la Juventus, Christophe Dugarry n'a pas dissimulé le moindre détail sur cette opération rocambolesque, débouchant sur le transfert de Thierry Henry. « Je lui dis que je ne pars pas et je me suis enfermé dans la chambre. Il me dit que l’avion privé est parti de Turin, donc tu pars, c’est réglé. Je me bloque dans la chambre et je ne donne plus de nouvelles, je ne réponds à rien. J’appelle mon père, je lui dis que je ne veux pas y aller. À l’arrivée, je ne pars pas et ils font signer Thierry Henry 15 jours après. C’était Rolland, qui parfois n’était pas qu'entraîneur. Ça fait partie des grosses colères et ça a été compliqué. C’était un face-à-face, nez à nez. C’était limite limite. Imagine Rolland avec sa gouaille qui me dit tu vas partir et moi qui lui dit non. Je peux te garantir qu’on était à deux doigts du coup de tête. C’était vraiment très très chaud ». a conclu l'ex-attaquant de l'OM, reconverti consultant sur les ondes de RMC.