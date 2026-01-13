Zidane prend son téléphone, signature annulée à l'OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Christophe Dugarry aurait pu retrouver Zinedine Zidane à la Juventus après leurs quatre saisons passées ensemble aux Girondins de Bordeaux. En effet, son entraîneur de l'époque à l'OM, le regretté Rolland Courbis, lui avait signifié qu'une opération avait été menée à bien avec les dirigeants de la Vieille Dame pour son transfert à l'hiver 1999. Refusant d'y aller, encore plus après avoir discuté avec Zidane au téléphone, Dugarry a révélé s'être barricadé dans sa chambre en mise au vert.

A l'hiver 1999, Thierry Henry signe à la Juventus pour 16M€ environ après qu'un accord avec l'AS Monaco ait été conclu. Néanmoins, initialement, le plan de la section sportive turinoise était de recruter Christophe Dugarry, ami de Zinedine Zidane. L'opération fut même validée entre les dirigeants de l'OM et leurs homologues du club bianconero.

«Il me dit : non, dans six mois je m’en vais. Avec Lippi c’est compliqué. Et Rolland qui insiste pour que je signe là-bas» Lundi soir, à l'occasion d'une émission spéciale de Rothen s'enflamme jour de la disparition de Rolland Courbis à 72 ans, Christophe Dugarry a livré une anecdote assez dingue de son transfert avorté à la Juventus suite notamment à une conversation téléphonique avec Zinedine Zidane. « On est en mise au vert à Fuveau à l’époque, à côté d’Aix-en-Provence, et la veille du match il me dit : “Tu vas signer à la Juventus.” Moi, je viens d’avoir mon premier enfant, né au mois d’octobre, je suis installé à Marseille, on vient d’être champion du monde six mois avant. Je suis bien à Marseille, tout se passe bien. Je suis enfin assez stable après mon passage au Milan et à Barcelone qui n’ont pas été concluants. Je ne veux pas partir à la Juve. J’appelle Zizou, je lui dis : “Comment c’est chez toi ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu vas rester ?” Il me dit “non, dans six mois je m’en vais. Avec Lippi c’est compliqué.” Et Rolland qui insiste pour que je signe là-bas, mais je lui dis “Rolland, je ne veux pas y aller.” Il me répond : “De toute façon, tu n’as pas le choix. J’ai déjà trouvé ton remplaçant.” C’était Bruno Rodriguez ».