Zidane plante le PSG, le Qatar change ses plans

Auteur d’une saison très difficile, le PSG va changer beaucoup de choses cet été. En revanche, Christophe Galtier ne devrait pas bouger. Même si Zinédine Zidane et d’autres entraîneurs ont été cités, rien ne bougera. Même pour José Mourinho, considéré comme une option de secours par les dirigeants parisiens.

Ce n’est pas une nouveauté, le PSG a toujours rêvé de Zinédine Zidane. Mais pour le moment, le Marseillais de naissance n’a pas trouvé d’accord avec le club de la capitale, malgré plusieurs discussions. L’été dernier, le PSG a donc décidé d’accorder sa confiance à Christophe Galtier, lui aussi natif de la cité phocéenne. Mais sa première saison avec le PSG est très loin d’avoir fait l’unanimité.

La succession de Galtier, ce n’est pas pour maintenant

Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, malgré cet exercice difficile, Christophe Galtier ne devrait pas quitter le PSG cet été, sauf catastrophe comme la perte du titre de champion de France ou une nouvelle grosse polémique. Pourtant, certains noms ont été évoqués pour prendre sa succession. Thomas Tuchel, Luis Enrique, Antonio Conte, Zinédine Zidane évidemment, aucun n’a décidé de se lancer dans l’aventure parisienne.

Mourinho, c’est non