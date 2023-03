Zidane peut trembler, le PSG s’attaque à un grand nom

Menacé après le mauvais début d’année du PSG, Christophe Galtier devrait avoir l’occasion de finir la saison, mais son avenir à moyen terme apparaît très incertain. Alors que la piste Zidane revient avec insistance, l’ancien technicien du Real Madrid ayant toujours été la priorité du Qatar, Luis Campos opterait pour sa part pour José Mourinho.

Avec le revers contre Rennes (0-2), marquant la septième défaite du PSG en cette année 2023, Christophe Galtier est plus que jamais menacé. « Je ne me projette pas sur mon futur ou mon avenir. Je me projette sur les dix matchs qui restent pour finir le championnat en étant champion de France, en faisant de bons matchs, en gagnant », a assuré le technicien tricolore après la rencontre. Alors que le nom de Thomas Tuchel est ressorti ces dernières semaines, le piste Zidane fait également parler, ce dernier étant la grande priorité du Qatar. Mais de son côté, José Mourinho opterait pour un autre candidat.

Ce lundi soir, le journaliste Pedro Almeida révèle que José Mourinho serait la priorité du PSG en cas de départ de Christophe Galtier en fin de saison. Une piste étudiée par Luis Campos, conseiller football du club de la capitale.

🚨 José #Mourinho is the main target of PSG for next season. 🇵🇹 #PSG The Portuguese coach is seen as the great candidate to lead the French club to win the Champions League. It is the main objective of Luís Campos. 🌟 pic.twitter.com/iQ7OidlPbx