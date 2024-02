Zidane : L’OM doublé par un club légendaire ?

Thomas Bourseau

A l’OM, un vent saoudien pourrait éventuellement souffler dans la cité phocéenne. Des investisseurs d’Arabie saoudite tentent de racheter le club des mains de Frank McCourt. Et en ce sens, un rôle de manager général serait offert à Zinedine Zidane. Néanmoins, le Bayern Munich aurait des chances de tout faire capoter.

Zinedine Zidane est sans club depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Et depuis, c’est une flopée de rumeurs qui circulent autour de l’avenir du champion du monde tricolore et du nom de son futur challenge. Que ce soit l’équipe de France, le PSG ou divers clubs dont le Real Madrid, Zidane est occasionnellement annoncé à droite et à gauche.

Zidane, éventuel futur manager général de l’OM ?

Natif de Marseille, l’enfant du pays pourrait finalement bénéficier d’un rôle de manager général à l’Olympique de Marseille si le club phocéen finissait par être racheté par des investisseurs saoudiens comme révélé par France Bleu Provence . Cependant, le temps semble plus que jamais être compté pour Thomas Tuchel qui pourrait être remercié dans les prochains jours. Mais contrairement à l’information communiquée par le Corriere dello Sport , le Bayern Munich n’aurait pas encore contacté Zidane d’après Christian Falk.

L’OM repart de zéro, la punchline de Riolo ! https://t.co/s4k0yPNlIO pic.twitter.com/OhVe4VWyXW — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

Zidane intéressé par le Bayern Munich ?