Nouvel entraîneur à l’OM, un gros nom s’est fait recaler !

C’est donc la fin de l’aventure marseillaise pour Gennaro Gattuso, mis à pied au lendemain d’un septième match consécutif sans victoire pour l’OM à peine cinq mois après sa nomination. Alors que Jean-Louis Gasset est attendu pour prendre sa succession, un autre candidat attendait un appel des dirigeants pour débarquer, et il n’était pas loin.

Défait par Brest dimanche soir, l’OM s’enlise dans la crise et a réagi en se séparant de Gennaro Gattuso, choisi en septembre pour remplacer Marcelino. Le passage de l’Italien dans la cité phocéenne a donc viré au fiasco, avec un bilan de 9 victoires, 6 nuls et 5 défaites. Le club n’a pas traîné pour trouver son successeur et s’apprête à accueillir Jean-Louis Gasset, un choix qui a pris les supporters par surprise, alors qu’un autre homme se tenait prêt à débarquer.

Papin attendait le banc

Selon La Provence , Jean-Pierre Papin rêvait de prendre les rênes de l’OM et n’aurait donc pas boudé son plaisir en apprenant le départ de Gennaro Gattuso, un homme qu’il ne porte pas dans son coeur. Déjà prêt à retrouver un banc de touche avec son ancien club en septembre suite au départ de Marcelino, Papin n’avait pas été choisi notamment en raison de son statut (prestataire et non salarié). Cette fois-ci, l’ancien attaquant de l’OM devenu en novembre l’entraîneur de la réserve était bien disponible, mais la direction en a décidé autrement.

L’OM n’y a jamais pensé