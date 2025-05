Zidane : Le transfert négocié dans une chambre !

Ayant explosé sous le maillot de l’AJ Auxerre, Djibril Cissé a ensuite poursuivi sa carrière à Liverpool, club qu’il a rejoint en 2004. Un transfert qui aurait pu intervenir avant et surtout pour rejoindre une autre équipe. Cissé aurait notamment pu signer au Real Madrid, qui l’avait approché grâce à un certain Zinedine Zidane.

« En 2002, j’ai le Real qui vient, qui envoie Zidane en éclaireur »

Interrogé par Carré, Djibril Cissé a révélé les approches dont il a pu faire l’objet au cours de sa carrière. Il a alors révélé l’intérêt du Real Madrid, qui s’était servi de Zinedine Zidane pour l’approcher jusqu’à dans sa chambre. L’ancien de l’OM a ainsi raconté : « Les grands clubs où j’aurais pu aller ? Après Auxerre, j’avais tout le monde. J’avais Milan, Barcelone. Je suis allé voir Rijkaard à l’époque. Je suis allé voir, mais j’avais déjà discuté avec Liverpool, on était en discussion avancée. En 2002, j’ai le Real qui vient, qui envoie Zidane en éclaireur. On était en Corée, il vient me voir dans ma chambre et me dit : « On est intéressé. Qu’est-ce tu fais l’année prochaine ? ». C’était vraiment avancé avec Liverpool, je ne pouvais plus trop faire marche arrière ».