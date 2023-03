Zidane : Le PSG lui prépare un énorme cadeau

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant l’un des profils à l’étude au sein de la direction du PSG pour le poste d’entraîneur, Zinedine Zidane pourrait donc être le futur successeur de Christophe Galtier. En attendant de savoir s’il débarquera, le club de la capitale prépare un mercato agité avec notamment l’arrivée d’un gros buteur.

Le PSG étant déjà éliminé de la Coupe de France et de la Ligue des Champions, Christophe Galtier n’a plus que le championnat à disputer en cette fin de saison, et devra impérativement remporter ce titre s’il souhaite être maintenu à son poste d’entraîneur du PSG. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le tandem Campos-Galtier n’est pas menacé dans l’immédiat et sera donc maintenu, sauf catastrophe majeure, la saison prochaine. Pourtant, la piste menant à Zinedine Zidane continue d’être évoquée avec insistance au PSG.

PSG : La presse allemande relance le feuilleton Zidane https://t.co/d2C8mGDenG pic.twitter.com/rxQtdEd43o — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

Zidane disponible pour le PSG

Libre de tout contrat et barré par la prolongation de contrat de Didier Deschamps en équipe de France, Zidane sera donc l’option la plus probable si le PSG décide de se séparer de Christophe Galtier dans les mois à venir. Et l’ancien technicien du Real Madrid a déjà lancé un appel du pied, en février dernier dans les colonnes du Figaro : « Reprendre reste mon envie. Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin mais ça peut aussi aller très vite », confiait Zidane.

Le PSG vise un gros buteur

Et afin d’offrir un effectif plus compétitif la saison prochaine à Zinedine Zidane ou à tout autre profil qui dirigera le PSG, la direction du club de la capitale vise du très lourd sur le mercato. Un grand buteur est attendu cet été pour épauler Kylian Mbappé, et les pistes de renom ne manquent pas : Erling Haaland (Manchester City), Randal Kolo-Muani (Eintracht Francfort) ou encore Victor Osimhen (Naples) sont annoncés dans le viseur du PSG, qui vise donc un 9 d’envergure pour faire mieux sur le plan européen la saison prochaine. Ce qui serait un joli cadeau de bienvenue pour Zinedine Zidane…