Zidane : Le loupé que va regretter le PSG ?

Alors qu'on pensait que Franco Mastantuono se dirigeait vers le PSG, le crack de River Plate va finalement s'engager avec le Real Madrid. Le deal serait en train de se finaliser pour l'Argentin. Le club de la capitale verrait ainsi un phénomène lui passer sous le nez. Et il y aurait de quoi avoir des regrets pour le PSG avec Mastantuono ?

A 17 ans, Franco Mastantuono est le nouveau joyau du football argentin. Crevant l'écran sous le maillot de River Plate , le milieu offensif a tapé dans l'oeil des plus grands clubs européens. C'est ainsi que ces derniers jours, le PSG avait passé la vitesse supérieure pour recruter celui dont la clause libératoire est fixée à 45M€ du côté de Buenos Aires. Le club de la capitale semblait alors idéalement placé pour faire venir Mastantuono dans l'Hexagone, mais le Real Madrid a décidé de réagir et de quelle manière. La contre-offensive de la Casa Blanca a fait mouche puisque l'Argentin serait en passe de s'engager avec les Merengue.

Avec Franco Mastantuono , le Real Madrid s'apprêterait donc à accueillir un nouveau talent. Et pas n'importe lequel. En effet, ancien formateur de l'Argentin, Daniel Brizuela l'a comparé à Zinedine Zidane pour AS : « J'assimile Mastantuono à quel joueur historique ? Je n'aime pas comparer, mais c'est un mélange de plusieurs. Il y a des actions qui me rappellent Zidane ».

« Un talent incroyable »

« Il a un talent incroyable pour marquer et une grande adresse sur coup franc. Il a le talent de quelques privilégiés. Son but contre Boca Juniors lors du Clásico de Buenos Aires est l'un des plus beaux coups francs de ces dernières décennies dans ces matchs très disputés. On pourrait dire que Mastantuono est un Galactique », a poursuivi celui qui connait très bien Franco Mastantuono.