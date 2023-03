Zidane : Le feuilleton est relancé pour le PSG

Toujours cité parmi les pistes potentielles pour prendre la succession de Christophe Galtier au PSG, Zinedine Zidane pourrait également faire son retour au Real Madrid. Mais alors que Julian Nagelsmann serait lui aussi ciblé par le club madrilène, il aurait déjà débuté des négociations avec Chelsea.

Ce n’est un secret pour personne, le PSG s’est toujours intéressé à Zinedine Zidane. Vu la saison difficile que connaît le club de la capitale, les rumeurs autour du technicien français sont nombreuses mais selon nos informations, sauf cataclysme, Christophe Galtier ne devrait pas quitter le PSG cet été.

Ce qui n’empêche pas le Qatar de rêver de Zinedine Zidane. Néanmoins, le Real Madrid est aussi dans le coup, surtout que l’avenir de Carlo Ancelotti semble s’écrire en pointillés. Julian Nagelsmann, tout juste viré par le Bayern Munich, était également cité parmi les cibles du club madrilène. Un dossier qui se complique.

🚨🗣️ First positive contacts between #Nagelsmann and some #Chelsea representatives.🗒️ To date, the former #BayernMunich coach is one of the #CFC's main options for the next season - together with Luis Enrique - in the event of Graham #Potter being sacked. 🐓⚽️ #Transfers pic.twitter.com/Tc1kI3FoXw