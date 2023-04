Zidane - Galtier : Le PSG a pris sa décision

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré ses deux victoires consécutives en Ligue 1 avec le PSG, l’avenir de Christophe Galtier dans la capitale continue de faire couler beaucoup d’encre. Selon les dernières révélations de L’EQUIPE, il n’y a d’ailleurs aucun doute sur le fait qu’il sera remercié en fin de saison. Une aubaine pour Zinedine Zidane ?

Tombeur du RC Lens samedi soir en championnat (3-1), le PSG a enchainé un deuxième succès de rang en championnat après l’OGC Nice (2-0) et compte désormais 9 points d’avance sur le club nordiste, ce qui devrait logiquement lui assurer le titre en fin de saison. Une maigre consolation pour le club de la capitale et son entraîneur Christophe Galtier, qui semble malgré tout condamné à la tête du PSG.

Le PSG gardera Galtier… jusqu’en fin de saison

L’EQUIPE a annoncé lundi dans ses colonnes que ces deux victoires de rang ont permis à Galtier de sauver sa tête à court terme sur le banc du PSG, et l’ancien entraîneur de l’ASSE et du LOSC restera donc en place jusqu’au terme de cette saison. En revanche, selon le quotidien sportif, il paraît improbable de l’imaginer honorer sa deuxième année de contrat au Parc des Princes l’an prochain, et Galtier devrait donc être remercié à l’issue de cet exercice 2022-2023, payant ainsi les objectifs qui n’ont pas été atteints par le PSG cette saison avec une élimination dès le stade des 8es de finale de la Ligue des Champions.

Zidane idéalement placé ?

Le PSG devrait donc se mettre en quête d’un nouvel entraîneur, et le nom de Zinedine Zidane continue de revenir avec insistance à cet effet. L’ancien technicien du Real Madrid est le choix numéro un du Qatar qui l'avait déjà approche l'été dernier pour lui proposer le poste, et il fait donc partie des grands favoris pour la succession de Galtier cet été au PSG. Affaire à suivre…