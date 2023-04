Zidane, Fofana, Sergio Ramos… Toutes les infos mercato du 14 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Zidane avec Cristiano Ronaldo à Al-Nassr ?

Selon les informations de CBS , une offre verbale aurait été effectuée par le club saoudien d'Al-Nassr pour tenter de convaincre Zinedine Zidane, qui viendrait donc succéder à Rudi Garcia qui vient d'être limogé. Et Cristiano Ronaldo, directement impliqué dans les négociations, pourrait donc retrouver son ancien mentor du Real Madrid.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Seko Fofana laisse la porte ouverte pour un transfert

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG l'été dernier, Seko Fofana s'est confié à ce sujet dans les colonnes du Parisien . Et le milieu de terrain ivoirien du RC Lens n'exclut pas un transfert vers le Parc des Princes à l'avenir : « Certains me demandent de signer au PSG, ce sont des choses qui arrivent. Je suis originaire de la région, mais il n’y aucune déception par rapport au fait de ne pas avoir rejoint le PSG. Je suis très content d’être à Lens et d’apporter à un club qui m’a tout donné. Je vais continuer à représenter Lens jusqu’à la fin et écrire l’histoire (...) Qui ne serait pas flatté de jouer dans l’un des meilleurs clubs d’Europe ? C’est sûr que ça m’a déjà traversé l’esprit. Le plus important, c’est de bien finir la saison. Ces questions, je les aborderai tranquillement avec mon agent et le club. Peut-être que je suis encore ici pour longtemps, j’ai prolongé, je suis apaisé et en paix avec ma décision. Je me sens très bien ici », lâche Fofana.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG n’a encore rien proposé à Sergio Ramos

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Sergio Ramos est encore dans le flou pour son avenir. Selon les révélations de la Cadena Ser , aucune offre de prolongation n'a été formulée au défenseur espagnol à ce jour.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Un crack rassure pour son avenir