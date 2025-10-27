Zidane en Angleterre : La surprise que personne n'a vu venir ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane semble promis au poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde l'été prochain. Cependant, en Angleterre, on imagine l'ancien numéro 10 des Bleus rebondir sur le banc de l'équipe de France. Il fait même partie des favoris pour remplacer Arne Slot à Liverpool selon les bookmakers.

L'été prochain, après la Coupe du monde qui se déroulera en Amérique du Nord, Didier Deschamps cèdera sa place de sélectionneur de l'équipe de France. Le grand favori pour le remplacer n'est autre que Zinedine Zidane, qui est toujours sur le marché depuis la fin de sa seconde aventure au Real Madrid en 2021.

Zidane parmi les favoris pour remplacer Slot ? Cependant, en Angleterre, on imagine une autre option pour Zinedine Zidane. L'ancien numéro 10 des Bleus fait effectivement partie des favoris des bookmakers pour succéder à Arne Slot sur le banc de Liverpool. L'actuel coach de Crystal Palace, OIiver Glasner, est pour l'instant en tête avec une cote de 3 devant Andoni Iraola. La cote de l'entraîneur de Bournemouth est fixée à 4... juste devant celle de Zinedine Zidane dont la cote pour qu'il succède à Arne Slot est fixée à 4,5.